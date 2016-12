Forex, euro resta tonico su dollaro dopo dati forti Usa

LONDRA, 24 agosto (Reuters) - Resta sostenuto l'euro anche in apertura del mercato statunitense contro il dollaro. La divisa Usa è sotto pressione anche contro yen dopo un dato Usa particolarmente forte.

La considerazione di un miglioramento dell'economia porta gli investitori a uscire dal dollaro, inteso come valuta rifugio, per spostarsi su asset più rischiosi.

Il dollaro resta vicino ai minimi storici contro la divisa nipponica, attorno a 76,55 yen, poco variato da ieri, nonostante il provvedimento del governo del Giappone stanotte che ha messo a disposizione linee di credito aggiuntive per le aziende alle prese con il forte rialzo della valuta. Gli analisti tuttavia dicono che tale provvedimento cura i sintomi e non le cause del.