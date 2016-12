Forex, euro cede su dlr su dati pil, focus su incontro Parigi

NEW YORK, 16 agosto (Reuters) - Euro in discesa sul dollaro nella seduta odierna, complici i dati inferiori alle attese di questa mattina sulla crescita tedesca e della zona euro nel secondo trimestre [ID:nLDE77F0CX] [ID:nLDE77F03E].

"I dati sul pil mostrano che l'economia europea sta rallentando in maniera netta, non è più solo di un problema della periferia, ma si allarga anche ai paesi core" commenta Lee Hardman di Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

L'euro-dollaro si risolleva parzialmente dal minimo di seduta di 1,4352 dopo i dati immobiliari Usa delle 14,30 che hanno dato comunque indicazioni miste, con una diminuzione inferiore alle attese per l'avvio di cantieri residenziali in luglio e un calo invece superiore al previsto per i permessi di costruzione.

Ieri il cambio si era portato ai massimi da tre settimane, con un picco a 1,4477, a seguito dell'annunncio da parte della Bce del pesante intervento sul mercato secondario dei titoli di stato, con acquisti per ben 22 miliardi di euro nell'ultima settimana.

Ora il focus degli operatori si concentra sull'incontro di oggi pomeriggio a Parigi tra il cancelliere tedesco Angela Merkel e il Presidente francese Nicolas Sarkzoy, in cui si dovrà preparare il terreno per nuove misure contro la crisi debitoria della zona euro.

Anche se il tema degli eurobond non è ufficialmente in agenda, il mercato guarderà ad eventuali novità proprio su questo fronte, per quanto ancora oggi - questa volta dal premier olandese Mark Rutte - sono arrivate indicazioni contrarie a tale strumento.

"Con una crisi debitoria in Europa che si fa sempre più pesante ci sono pressioni per l'elaborazione di soluzioni più efficaci, ma Francia e Germania non possono risolvere la crisi tra di loro. Niente di particolarmente significativo verrà deciso oggi" aggiunge Hardman.

ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4371/74 1,4446 DOLLARO/YEN JPY= 76,72/76 76,84 EURO/YEN EURJPY= 110,29/32 110,99 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8772/74 0,8813 ORO SPOT XAU= 1.776,99/8,10 1.765,00/66,00