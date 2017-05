Forex, euro in rialzo su rally Borse dopo divieto short selling

NEW YORK, 12 agosto (Reuters) - L'euro è in rialzo sul dollaro EUR=, sulla scia della perfomance positiva dei listini europei nella giornata in cui le autorità di vigilanza sui mercati di Francia, Belgio, Italia e Spagna hanno vietato, per i prossimi 15 giorni, le vendite allo scoperto di titoli azionari.

A fornire supporto all'euro ha contribuito anche il dato sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti, cresciute a luglio al ritmo più consistente da marzo. Una notizia che ha allentato i timori di un rallentamento della prima economia mondiale, invogliando gli investitori ad esporsi verso asset più rischiosi.

I guadagni della valuta unica sono però limitati dal persistere dei timori di un'estensione della crisi debitoria all'interno della zona euro.

"E' stata una settimana molto intensa, caratterizzata da forte volatilità, e il mercato ora è in cerca di segnali di un ritorno alla calma" ha detto Audrey Childe Freeman, responsabile della strategia valutaria di JP Morgan per l'area EMEA.

Attorno alle 15l'euro tratta a 1,4270/73 sul dollaro EUR=, in rialzo dello 0,2%, e si tiene lontano dal minimo settimanale, registrato ieri, quando era scivolato a 1,4104 dollari. La valuta unica ha toccato il massimo della seduta, a 1,4286 dollari, poco dopo la diffusione dei dati sulle vendite al dettaglio.

Il franco svizzero, che già ieri aveva registrato un calo giornaliero record nei confronti della valuta americana e di quella europea, scivola nei confronti del dollaro e dell'euro, sui timori che la Banca nazionale svizzera possa intervenire per frenare la corsa al rialzo della divisa elvetica, considerata un asset rifugio, e quindi molto richiesta in questi giorni di turbolenze sui mercati.

Il dollaro tratta a 0,77 franchi e guadagna circa l'1%, mentre l'euro EURCHF=R scambia a 1,0980 franchi, in rialzo dell'1,2%.

"La discesa del franco è in parte dovuta al rimbalzo degli indici azionari, in parte alle voci di ricarichi più consistenti sui depositi in valuta svizzera e alle ipotesi di un aggancio all'euro" spiega Simon Derrick di Bank of New York Mellon.

Gli investitori restano cauti anche nei confronti dello yen, altra valuta rifugio, dal momento che anche le autorità giapponesi sembrano propense a intervenire per frenare la corsa della divisa nipponica, penalizzante per le esportazioni del Paese. Il dollaro si mantiene tuttavia poco distante dal suo minimo storico sulla valuta nipponica a 76,25 yen JPY=

ORE 14,43 CHIUSURA IERI EURO/DOLLARO EUR= 1,4274/76 1,4239 DOLLARO/YEN JPY= 76,60/62 76,84 EURO/YEN EURJPY= 109,35/9,40 109,44 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8761/64 0,8767 ORO SPOT XAU= 1.750,59/1,60 1.765,90/69,90