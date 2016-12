Forex, euro e dollaro toccano nuovi minimi sul franco svizzero

LONDRA, 9 agosto (Reuters) - Euro e dollaro restano deboli nei confronti dello yen e del franco svizzero, valute rifugio supportate dai timori di una nuova recessione economica globale che induce gli investitori a privilegiare gli asset sicuri. In sofferenza quelli a più alto rendimento, come il dollaro australiano, che ha toccato il minimo da 5 mesi nei confronti del biglietto verde.

Beneficia della situazione l'oro che tocca un nuovo record a 1.782,5 dollari l'oncia.

"In un contesto in cui la prima preoccupazione è la liquidità, il franco svizzero, lo yen, il dollaro e lo stesso euro resteranno ben supportati. Sono larghi e liquidi e non hanno le posizioni corte tipiche di valute come il dollaro australiano e il kiwi neozelandese" dice Raghav Subbareo di Barclays Capital.

L'euro sale dello 0,4% sul dollaro EURX= ma si tiene lontano dai massimi di 1,4401 toccati nei primi scambi di lunedì. La valuta unica ha ricevuto un certo supporto dalla conferma della presenza della Bce sul mercato secondario a sostegno dei bond italiani e spagnoli.

La valuta unica ha toccato nel corso della seduta europea un nuovo minimo storico nei confronti del franco svizzero, precipitando a 1,04705 franchi EURCHF=R.

Al minimo sul franco anche il dollaro che precipita a 0,7358 franchi, nuovo record storico CHF= nei confronti della divisa svizzera.

Continua la corsa al rialzo dello yen, frenata solo in parte dalle voci di un nuovo intervento della autorità giapponesi sul forex, per evitare un rafforzamento della valuta penalizzante per l'economia nipponica e le sue esportazioni.

"Il mercato non compra yen in maniera troppo aggressiva, specialmente dopo l'intervento della scorsa settimana. A questi livelli risulta difficile vendere il cross dollaro/yen" spiega Teppei Ino, analista valutario di Bank of Tokyo-Mitsubishi-Ufi.

Il biglietto verde cede lo 0,6% e tratta a 77,23 yen, dopo aver toccato un minimo di seduta di 77,051 yen JPY=, vicino a quello che ha spinto lo scorso 4 agosto il governo giapponese a intervenire sul mercato valutario. Yen in rialzo anche nei confronti dell'euro EURJPY=RR, che tratta a 109,92 yen, in calo dello 0,31%.

ORE 11,10 CHIUSURA IERI EURO/DOLLARO EUR= 1,4230/32 1,4171 DOLLARO/YEN JPY= 77,19/21 77,79 EURO/YEN EURJPY= 109,90/8,91 110,28 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8694/99 0,8685 ORO SPOT XAU= 1.756,69/8,10 1.715,50/19,50