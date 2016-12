Forex, euro riduce perdite contro dollaro dopo dato flussi Usa

NEW YORK, 18 luglio (Reuters) - In apertura di seduta sulla piattaforma Usa la valuta unica ha mostrato un parziale recupero rispetto ai minimi contro dollaro in risposta agli ultimi dati macro relativi ai flussi di capitale.

Le statistiche a cura del Dipartimento del Tesoro sul mese di maggio mostrano flussi netti in entrata pari a 67,5 miliardi di dollari dopo i 66,6 miliardi rivisti di aprile.

Attorno alle 15,45 l'euro scambia con una perdita di 0,15% circa, attorno a 1,4090 dollari dopo un minimo di seduta a 1,4009 dollari.

ORE 15,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4090/92 1,4113 DOLLARO/YEN JPY= 79,09/10 79,06 EURO/YEN EURJPY= 111,41/44 111,59 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8749/52 0,8755 ORO SPOT XAU= 1.599,50/9,86 1.593,30/4,05