Forex, euro cede su dollaro in attesa risultati stress test

LONDRA, 15 luglio (Reuters) - L'euro passa in deprezzamento nel corso della mattina, in attesa della pubblicazione degli stress test bancari europei che - temono gli operatori - potrebbero rivelare qualche brutta sorpresa capace di peggiorare ulteriormente la percezione del mercato attorno alla crisi finanziaria della zona euro.

Con l'avvicinarsi di risultati degli stress test, alle 18,00 di oggi, la valuta unica va progressivamente ad assottigliare il rimbalzo messo a segno dall'euro sul dollaro nelle ultime sedute favorito dal doppio credit watch negativo - di Moody's prima e di S&P oggi - sul rating Usa e dalle aperture della Fed ad una nuova tornata di misure di stimolo monetario, anche se non immediata.

"Gli operatori stanno aspettando, probabilemente l'ottimismo è eccessivo, ma si ritiene che negli Stati Uniti un accordo sul budget verrà fatto e che gli stress test non riveleranno niente di preoccupante" spiega lo strategist di Rbs Paul Robson. "Continuiamo a vedere un euro-dollaro in discesa, col rally che va ad esaurirsi".

Le attese, evidenziate anche da un sondaggio recente, sono per un numero limitato di banche a rischio di 'bocciatura', con un ammanco complessivo di capitali, per il settore, non superiore ai 10 miliardi. Ma contemporaneamente permangono dubbi sulla credibilità e su quanto stringenti siano i paramentri adottati dagli stress test stessi.

A metà mattinata l'euro-dollaro si conferma poco sopra il minimo di seduta, toccato attorno alle 9,00 italiane a 1,4092, pur riportandosi sopra quota 1,41.

Sullo sfondo di un'emergenza greca su cui l'Europa non sembra fare progressi concreti, il mercato guarderà nel pomeriggio anche all'approvazione definitiva da parte della Camaera della manovra italiana sui conti pubblici, che già ieri ha ottenuto il via libera del Senato.

ORE 11,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4130/33 1,4142 DOLLARO/YEN JPY= 79,21/24 79,13 EURO/YEN EURJPY= 111,94/99 111,93 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8781/82 0,8762 ORO SPOT XAU= 1.579,79/80,56 1.586,75/7,75