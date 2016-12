Forex, dlr si stabilizza dopo S&P su Usa, focus su stress test

TOKYO, 15 luglio (Reuters) - Si sono stabilizzate le quotazioni del dollaro in Asia dopo la flesisone - peraltro di estensione limitata - innescata dalla notizia del possibile taglio del rating Usa da parte di S&P.

Gli investitori sono tornati sul dollaro di pari passo con il progressivo spostamento del focus del mercato verso i risultati degli stress test bancari europei, che verranno pubblicati oggi alle 18,00.

D'altra parte S&P aveva già sollevato in precedenza la questione del possibile downgrade degli Usa. E l'allarme dell'agenzia di rating - insieme a quello di Moody's di ieri - potrebbe secondo alcuni osservatori imprimere un'accelerazione alla trattativa tra Casa bianca e Congresso per l'approvazione di un nuovo tetto di indebitamento per il paese.

"L'impatto di S&P è molto limitato. ovviamente non è una bella cosa per il dollaro, ma contrariamente a quanto pensano in molti, non si tratta di uno sviluppo particolarmente grave" spiega lo strategist di Citibank Osamu Takashima.

Dopo un picco a 1,4199 e la successiva frenta, alle 7,45 italiane, l'euro-dollaro EUR= tratta in area 1,4165, contro 1,4142 della chiusura di ieri.

Dai risultati degli stress test su 90 banche europee potrebbe emergere per alcune di esse la necessità di richiedere aiuti di stato e a fornte di tale possibilità gli operatori confermano una certa dose di cautela verso l'euro.

Invariato il cambio dollaro/yen JPY= a 79,15 da 79,13 di ieri. Gli investitori sembrano comunque riluttanti a vedere dollari in maniera troppo attiva, di fronte alla ripetute parole di preoccupazione per l'apprezzamento dello yen del ministro delle finanze giapponese Noda, il quale tuttavia non ha commentato riguardo la possibilità di un intervento delle autorità di Tokyo sul mercato valutario.