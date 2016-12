Forex, euro sotto pressione su timori contagio crisi zona euro

Scarso sostegno arriva peraltro dalla politica: dalla riunione dell'Eurogruppo di ieri a Bruxelles non sono giunte indicazioni su nuove misure capaci di arginare i problemi di debito della regione, se non una generica disponibilità - senza impegni temporali precisi - a fornire ai paesi in difficoltà più fondi a tassi meno onerosi e a rendere più flessibile il meccanismo europeo di salvataggio, l'Efsf.