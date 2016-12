Forex, euro sotto pressione, rischio contagio crisi in aumento

LONDRA, 11 luglio (Reuters) - Euro in netto deprezzamento questa mattina sui timori di un aggravamento della crisi debitoria europea, ora che anche il debito italiano sembra sotto attacco, con lo spread su Bund salito di circa 40 punti base solo tra venerdì e stamattina.

La notizia del vertice d'emergenza convocato dal presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy in queste ore, prima della riunione dell'Eurogruppo di oggi a Bruxelles [ID:nLDE76A077], ha alimentato la percezione di un situazione in peggioramento, cui contribuisce anche quanto scritto nel fine settimana dal Financial Times, secondo cui alcuni leader europei sarebbero favorevoli a un default 'selettivo' della Grecia, al fine di riportare il debito del paese su un sentiero di sostenibilità. "Le preoccupazioni sull'Italia dimostrano che i rischi di contagio nella zona euro stanno aumentando. La fiducia degli investitori rimane bassa e limiterà la domanda di asset denominati in euro" spiega l'analista di Ubs, Manuel Oliveri.

Altro elemento di incertezza che grava sulla valuta unica è l'attesa per i risultati degli stress test sulle banche continentali, che dovrebbero essere resi noti venerdì. Attorno alle 11,00 italiane l'euro tratta appena sopra il minimo di seduta di 1,4122 sul dollaro, e a 1,1830 sul franco svizzero , molto prossimo al minimo storico di 1,1808 toccato a fine giugno sulla divisa elvetica, tradizionale rifugio sul mercato valutario.

ORE 11,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4133/35 1,4212 DOLLARO/YEN JPY= 80,74/79 80,53 EURO/YEN EURJPY= 114,15/20 114,46 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8854/56 0,8865 ORO SPOT XAU= 1.545,51/6,28 1.543,55/44,55