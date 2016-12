Forex, euro sotto pressione su timori contagio crisi a Italia

A conferma dell'emergenza, in attesa del vertice dell'Eurogruppo di oggi a Bruxelles, il presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy ha convocato per stamattina una riunione d'urgenza con Trichet, Rehn, Barroso e Juncker per fare il punto sulla situazione debitoria europea. Ufficialmente si tratta solo di un incontro di coordinamento, ma secondo alcune fonti saranno proprio le vicende italiane di venerdì scorso al centro della discussione dei vertici delle istitutzioni europee, preoccupate per un allargamento della crisi finanziaria.