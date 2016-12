Forex, euro crolla a minimi seduta dopo dato Usa, poi recupera

NEW YORK, 8 luglio (Reuters) - L'euro è precipitato ai minimi di seduta, poco sopra 1,42 dollari, per poi riportarsi sopra 1,43, mentre la valuta Usa ha a sua volta ceduto terreno contro lo yen dopo il deludente dato Usa sul mercato del lavoro. In giugno il mercato del lavoro Usa ha registrato un incremento di occupati pari solo a 18.000 unità, a fronte di attese per un aumento di 90.000. Il mese di maggio è stato inoltre rivisto al ribasso a +25.000 unità da +54.000, e così aprile a 217.000 da 221.000 [ID:nLDE760Y3].

Si tratta del ritmo più modesto da settembre 2010, con il tasso di disoccupazione al massimo da dicembre che appesantisce le prospettive di ripresa per la prima economia mondiale che fatica a ritrovare.

L'euro/dollaro ha toccato il minimo di seduta a 1,4204 contro un massimo a 1,4368, mentre il dollaro/yen è sceso fino a 80,61.

ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4335/38 1,4358 DOLLARO/YEN JPY= 80,60/62 81,22 EURO/YEN EURJPY= 115,61/63 115,63 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8942/45 0,8989 ORO SPOT XAU= 1.540,09/1,00 1.531,85/32,85