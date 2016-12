Forex, euro estende flessione su dollaro dopo rialzo tassi Cina

NEW YORK, 6 luglio (Reuters) - Sotto pressione l'euro che estende il movimento odierno di deprezzamento a seguito dell'annuncio del rialzo dei tassi di interesse in Cina, il terzo dall'inizio del 2011. Una misura che conferma la volontà delle autorità di Pechino di contrastare l'inflazione pur in un contesto di economia in raffreddamento.

"Quando i ciniesi alzano i tassi la reazione iniziale del cambio è nomralmente negativa" spiega Peter Kinsella di Commerzbank.

In attesa dei dati economici Usa del pomeriggio sul settore manifattiriero - e soprattutto di quelli sul mercato del lavoro di venerdì - il rialzo dei tassi cinesi favorisce un nuovo rafforzamento dell'avversione al rischio, sullo sfondo di un euro già colpito pesantemente dalla decisione di Moody's di declassare a 'junk' il rating del Portogallo, ipotizzando la necessità di un sencondo piano di aiuti anche per Lisbona.

L'euro è sceso fino a un minimo di seduta di 1,4301 sul dollaro nel primo pomeriggio, avvicinandosi contemporaneamente di nuovo a quota 1,20 sul frnaco svizzero EURCHF=.

Gli operatori guardano al meeting di domani del direttivo della Bce, in cui con ogni probabilità i tassi verranno alzati di 25 punti base.

Ma secondo gli operatori i margini di recupero per l'euro appaiono scarsi, sia prima sia dopo la decisione sui tassi a meno - domani - di toni particolarmente anti-inflazionistici del presidente Jean-Claude Trichet in conferenza stampa, essendo l'intervento sul costo del denaro ormai ampiamente scontato.

"Si stanno chiudendo posizioni in vista del meeting Bce di domani, c'è qualche presa di profitto" prosegue Kinsella. "L'euro ha perso quasi due figure in due giorni, lo dovremmo vedere tra 1,4300 e 1,4280, non credo andrà molto oltre prima della Bce".

ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4324/25 1,4421 DOLLARO/YEN JPY= 80,91/95 81,08 EURO/YEN EURJPY= 115,90/93 116,93 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8948/51 0,8979 ORO SPOT XAU= 1.522,61/3,38 1.515,70/6,70