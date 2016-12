Forex, euro stabile contro dollaro in chiusura Asia

Oltre al maggior ottimismo sulla prospettiva del via libera di Atene al nuovo programma di austerity, a favore della valuta unica giocano gli ultimi commenti del presidente Bce, tornato ieri a citare la necessità di "stretta vigilanza" a conferma delle attese per una stretta monetaria in luglio.

"Si cerca di capire come muoversi: i temi sono il voto del parlamento greco e il rialzo dei tassi europei. A guardare il mercato in questo momento sembra però che gli investitori non siano disposti ad ampliare ulteriormente le posizioni in dollari" spiega Kimihiko Tomita di State Street Bank and Trust.