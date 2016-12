Forex, euro sopra 1,43 dollari, cresce ottimismo su Grecia

NEW YORK, 28 giugno (Reuters) - L'euro corre ai massimi di seduta sul dollaro a fronte di un aumento della fiducia in merito all'approvazione del piano di austerity da parte del Parlamento ellenico. L'ok alle nuove misure consentirebbe alla Grecia di ottenere la tranche di aiuti internazionali necessaria per evitare il default.