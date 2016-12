Forex, euro si apprezza su dlr, attesa per voti Parlamento greco

NEW YORK, 21 giugno (Reuters) - Euro in apprezzamento nel primo pomeriggio, con un massimo di seduta sul dollaro toccato poco fa a 1,4388, in vista del voto di fiducia di questa sera al parlamento di Atene.

In attesa dei dati Usa delle 16,00 sulle vendite di case esistenti, si respira un certo ottimismo sul mercato sulle posibilità del governo greco di superare lo scoglio parlamentare, dopo il rimpasto voluto dal premier George Papandreou per rafforzarsi politicamente prima del voto sul nuovo pacchetto di misure di austerità, da cui dipende la concessione della prossima tranche di aiuti al paese.

Gli operatori sembrano dunque intenzionati a non farsi trovare scoperti sulla valuta unica; ma sono in molti a sottolineare che il recupero dell'euro potrebbe essere di breve respiro poichè, anche in caso di fiducia all'esecutivo, resta altamente incerto l'esito del succesisvo voto parlamentare, in calendario per il 28 giugno.

"Si dovrebbe vedere un trading piuttosto cauto prima del voto greco e se ci sarà la fiducia l'euro-dollaro dovrebbe reagire positivamente" sapiega Roberlo Mialich, strategist di Unicredit, che non vede comunque margini di rialzo per la valuta unica oltre quota 1,4450.

Giovedì scorso l'euro-dollaro era scivolato ai minimi da tre settimane a 1,4074.

"Il quadro è così incerto riguardo la periferia di zona euro da scoraggiare in grandi investitori da prendere posIzioni significative" aggiunge Milich, secondo cui, in caso di bocciatura del governo Papandreou questa sera, l'euro potrebbbe rapidamente testare quota 1,40.

ORE 15,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4375/76 1,4305 DOLLARO/YEN JPY= 80,07/10 80,28 EURO/YEN EURJPY= 115,16/18 114,84 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8872/73 0,8829 ORO SPOT XAU= 1.542,04/2,90 1.539,95/40,95