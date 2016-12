Forex, euro inverte rotta su dlr su speculazioni accordo Grecia

LONDRA, 16 giugno (Reuters) - L'euro inverte la rotta dopo una mattinata in deprezzamento sul dollaro, toccando un massimo di seduta a 1,4243.

A ridare slancio alla valuta unica sono le speculazioni su un imminente accordo, a livello europeo, in merito a un nuovo piano di aiuti alla Grecia, dopo settimane di sostanziali divergenze sulle modalità di intervento contro la crisi finanziaria del paese.

In vista dell'Eurogruppo di domenica, che secondo l'eurocommissario agli Affari monetari Olli Rehn dovrebbe dare il via libera alla prossima tranche degli aiuti ad Atene, il mercato guarderà all'incontro Sarkozy-Merkel di oggi a Berlino per cogliere i segnali di convergenza verso il nuovo pacchetto triennale di sostengo finanziario, che dovrebbe essere varato a luglio.

ORE 11,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4232/35 1,4211 DOLLARO/YEN JPY= 80,37/38 80,61 EURO/YEN EURJPY= 114,35/39 114,56 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8815/18 0,8792 ORO SPOT XAU= 1.525,19/6,00 1.528,35/29,35