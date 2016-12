Forex, euro per oltre l'1% su dollaro dopo dati Usa,occhi Grecia

NEW YORK, 15 giugno (Reuters) - L'euro apre la seduta staunitense in calo di oltre l'1% rispetto alla seduta di ieri, già indebolito dalle incertezze legate agli sviluppi per gli aiuti alla Grecia, dopo che ieri sera i ministri Ue non sono riusciti a trovare un accordo.

Ad accentuare poi il calo sono arrivati anche i dati Usa sul Cpi di maggio, risultato in rialzo dello 0,2%, più delle attese di un +0,1%.

Inoltre ha pesato sulla moneta unica fin da stamane la decisione di Moody's di mettere il rating di tre delle maggiori banche francesi sotto osservazione per un possibile downgrade, citando la loro esposizione nei confronti del debito greco.

Dal livello di chiusura di ieri di 1,444 dollari, sono stati progressivamente rotto livelli di supporto importanti a 1,4370 dollari, a 1,4354 dollari e a 1,43 dollari. Attorno alle ore 14,50 italiane si trova giusto appena sopra un altro supporto di 1,4280 dollari. Se si rompesse anche questo livello la strada è aperta per 1,4050 dollari, dicono i dealer.

Il biglietto verde si è rafforzato anche nei confronti dello yen dopo il dato sull'inflazione, avvicinandosi a 81 yen.

ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4285/87 1,4440 DOLLARO/YEN JPY= 80,84/86 80,50 EURO/YEN EURJPY= 115,47/50 116,27 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8789/91 0,8818 ORO SPOT XAU= 1.517,76/8,53 1.523,25/4,25