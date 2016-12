Forex, euro debole su timori Grecia e Moody's su banche francesi

TOKYO, 15 giugno (Reuters) - L'euro è ancora sotto pressione in Asia, con i mercati nuovamente preoccupati per i problemi del debito della zona euro e per l'ipotesi di Moody's di ridurre il rating delle grandi banche francesi, mentre i fondi hedge scommettono su un ulteriore calo della moneta unica.

"Il problema non è il fatto che la Grecia è probabilmente vicino a una qualche forma di un default. Il problema è che il dibattito sulla partecipazione degli investitori privati in regime di salvataggio non si concretizza e ciò rende nervosi i partecipanti al mercato", dice Teppei Ino, analista di Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.