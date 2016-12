Forex, euro tiene su dollaro ma scivola a nuovo minimo su franco

NEW YORK, 13 giugno (Reuters) - Euro ancora in lieve apprezzamento sul dollaro dopo essere scivolato stamane sotto quota 1,43. Ma il contesto rimane di debolezza per la valuta unica, come testimonia la discesa, oggi, a nuovi minimi storici sul franco svizzero, divisa tradizionalmente rifugio.

A pesare sull'euro sono le prospettive incerte di sblocco della crisi greca, con le autorità eropee - politiche e monetarie - di fatto ad uno stallo, incapaci di partorire una strategia condivisa di intervento.

"C'è molta preoccupazione su quello che sta succedendo in Europa e al momento il franco svizzero appare il porto sicuro più attraente sul mercato valutario" spiega Jessica Hoverson di Mf Global.

I bassi volumi odierni, dovuti alla giornata festiva in molte nazione europee, combinati con l'allargamento degli spread periferici delle ultime ore, contribuiscono ulteriormente ad un clima di avversione al rischio che penalizza l'euro, anche se qualche acquisto da parte delle banche centrali asiatiche ha permesso alla valuta unica di annullare la flessione di inizio seduta sul dollaro.

Attorno alle 15,10 l'euro-franco svizzero EURCHF= quota in area 1,2035, dopo aver toccato in tarda mattinata un nuovo minimo storico a 1,2004.

"Il franco svizzero rimane il barometro globale del rischio, e le nuove paure sull'euro hanno dato rinnovata fiducia agli investitori per sostenere la valuta elvetica" afferma Lena Komileva, strategiast di Brown Brothers Harriman.

ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4383/87 1,4328 DOLLARO/YEN JPY= 80,40/41 80,34 EURO/YEN EURJPY= 115,65/68 115,10 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8804/08 0,8826 ORO SPOT XAU= 1.528,75/9,76 1.531,03/2,03