Forex, euro in calo su dollaro, prese beneficio dopo Trichet

LONDRA, 8 giugno (Reuters) - L'euro gira in negativo, lasciando sul terreno i guadagni maturati in attesa delle dichiarazioni del governatore della Banca centrale europea Jean-Paul Trichet, che si è detto pronto a garantire "una forte vigilanza" per tenere a freno l'inflazione.

Negli ultimi anni, gli operatori del mercato hanno interpretato le parole "forte vigilanza" come un segnale da parte di Trichet di un aumento dei tassi il mese successivo. I mercati in questo momento si attendono un rialzo dei tassi in giugno.

Secondo i trader l'indebolimento dell'euro si spiega con il fatto che i mercati avevano già messo in conto un rialzo dei tassi a luglio. Gli investitori stanno ora effettuando prese di beneficio sui rialzi maturati prima dei commenti di Trichet.

Nei confronti del biglietto verde la valuta unica europea EUR= ha toccato un minimo di 1,4517 dollari, dopo essere arrivata quotare un massimo di 1,4651 dollari.

ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4536/36 1,4576 DOLLARO/YEN JPY= 80,13/01 79,91 EURO/YEN EURJPY= 116,53/65 116,49 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8866/68 0,8891 ORO SPOT XAU= 1.539,60/0,50 1.536,80/7,80