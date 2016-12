Forex,euro resta vicino a massimo 1 mese su dlr, focus dati Usa

LONDRA, 3 giugno (Reuters) - L'euro arretra sul dollaro ma resta vicino ai massimi a un mese toccati sulle piazze asiatiche in una seduta che ha come focus la pubblicazione dei dati sul mercato del lavoro americano, attesi per il primo pomeriggio e che potrebbero essere un segnale di una perdita di vigore della ripresa statunitense.

Dati particolarmente fiacchi, secondo i trader, potrebbero indebolire il biglietto verde; ma gli operatori escludono che l'euro possa tornare al di sopra dei suoi massimi da un mese - ovvero oltre quota 1,4518 dollari - e considerano poco probabile che il biglietto verde possa subire un'ondata di vendite alla pubblicazione dei dati perchè il mercato sembra aver al momento digerito le prospettive non esaltanti in merito allo stato dell'occupazione americana.

Alcuni analisti sottolineano che, se dal fronte occupazionale arriveranno notizie particolarmente negative, i mercati finanziari potrebbero doversi confrontare con un'ondata di avversione al rischio, che porterebbe il dollaro a indebolirsi nei confronti dello yen e del franco svizzero - considerato un bene rifugio - ma ad apprezzarsi nei confronti degli asset monetari più rischiosi e dell'euro.

"I dati probabilmente confermeranno una rallentamento della ripresa americana e questo potrebbe favorire un scenario di avversione al rischio, che porterebbe il dollaro a indebolirsi nei confronti del franco svizzero e dello yen e a rafforzarsi rispetto alla valuta australiana, a quella canadese e alla sterlina" ha commentato Jeremy Stretch, analista a CIBC.

Il 'dollar index', che misura l'andamento del biglietto verde sulle principali controparti tratta in area 74,348, in rialzo dello 0,02% rispetto alla chiusura di ieri.

In apertura di seduta il 'dollar index' era sceso molto vicino ai minimi da quattro mesi, per poi risalire.

L'euro ritraccia nei confronti dello yen EURJPY=: la valuta europea è scambiata in area 166,80 contro i 117,24 della chiusura di ieri.

La divisa nipponica è invece in calo nei confronti del dollaro JPY= e tratta in area 80,60 rispetto agli 80,92 della chiusura di ieri.

ORE 10,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4486/88 1,4490 DOLLARO/YEN JPY= 80,58/0,62 80,92 EURO/YEN EURJPY= 116,75/6,79 117,24 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8868/71 0,8751 ORO SPOT XAU= 1.532,96/3,88 1.532,55/5,55