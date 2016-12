Forex, euro in rialzo su dollaro dopo dati Adp, occhi Grecia

NEW YORK, 1 giugno (Reuters) - L'euro ha reagito con rafforzamento contro dollaro ai dati sul mercato del lavoro nel settore privato Usa.

Negli Usa i dipendenti del settore privato, per Adp, sono aumentati di 38.000 unità a maggio, molto al di sotto delle attese degli economisti di +175.000 e ai minimi da settembre 2010.

L'euro per tutta la mattina ha mostrato volatilità a causa del susseguirsi delle notizie sugli aiuti alla Grecia.

Dopo aver toccato un massimo di quattro settimane a 1,4448 dollari sull'ottimismo che si possa arrivare presto a una definizione di nuovi aiuti per Atene, l'euro è sceso brevemente appena sotto 1,44 dollari quando sono emersi alcuni dubbi sulla posizione del Fmi, ma anche con l'avvicinarsi di un livello chiave di resistenza a 1,4454 dollari.

Tale resistenza a breve termine costituisce il 50% del ritracciamento del calo dopo il picco raggiunto all'inizio di maggio sopra 1,4940 dollari fino a un minimo di due mesi di 1,3968 dollari toccato la scorsa settimana.

"L'euro resta abbastanza tonico e ottimista sulla Grecia" dice un dealer in attesa dell'esito della missione degli ispettori di Ue e Fmi in Grecia per l'ok al versamento della quinta tranche di aiuti internazionali.

ORE 15,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4421/23 1,4391 DOLLARO/YEN JPY= 80,86/88 81,49 EURO/YEN EURJPY= 116,59/6414 117,31 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8792/94 0,8750 ORO SPOT XAU= 1.536,70/7,70 1.534,65/5,65