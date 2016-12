Forex, euro volatile ma ancora sostenuto su dollaro,occhi Grecia

LONDRA, 1 giugno (Reuters) - Euro volatile sulla piazza londinese. Dopo aver toccato un massimo di quattro settimane contro il dollaro, alcuni dubbi circa gli aiuti del Fmi alla Grecia e l'avvicinarsi di un livello chiave di resistenza hanno provocato l'erosione di una parte dei guadagni.

Poco dopo le 11,30 italiane l'euro EUR= passa di mano attorno a 1,4410 dollari dopo essere sceso bruscamente a 1,4390 dollari. A provocare la flessione sotto quota 1,44 sono state stamane le indiscrezioni del quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung, secondo cui è ormai certo che il Fmi non pagherà la sua quota per la quinta tranche di aiuti alla Grecia alla fine di giugno. Il giornale non ha citato fonti [ID: nB4E7G900F].

Successivamente alcune fonti hanno detto che il pagamento di quella quinta tranche di aiuti finanziari internazionali per Atene, da 12 miliardi di euro, dipenderà dai colloqui in corso a Vienna tra funzionari dei Tesori dell'Ue.

In apertura delle contrattazioni europee la moneta unica aveva toccato quota 1,4448 dollari, il massimo di quattro settimane sulla piattaforma EBS, con i dealer che citavano barriere di opzioni a 1,4450 dollari.

Una resistenza a breve termine è vista a 1,4454 dollari, il 50% del ritracciamento del calo dopo il picco raggiunto all'inizio di maggio sopra 1,4940 dollari fino a un minimo di due mesi di 1,3968 dollari toccato la scorsa settimana.

"La notizia sulla tranche del Fmi è stata vista come negativa inizialmente, ma il mercato non sembra averle dato molto peso in quanto la situazione non è ancora chiara" ha detto Adam Myers, senior strategist valutario di Credit Agricole.

"Di conseguenza l'euro ha recuperato parzialmente le perdite, ma gli investitori sono restii ad andare lunghi sull'euro dopo essersi bruciati le mani il mese scorso. Così, nel breve termine l'euro potrebbe salire fino a un massimo di 1,46 dollari prima di scendere di nuovo."

All'inizio della sessione, l'euro aveva ricevuto sostegno da un articolo apparso sul quotidiano greco Kathimerini secondo cui i colloqui tra le autorità greche e gli ispettori di Ue, Fmi e Bce verranno ultimati tra stasera e domattina.

ORE 11,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4403/05 1,4391 DOLLARO/YEN JPY= 81,24/30 81,49 EURO/YEN EURJPY= 117,10/7,14 117,31 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8776/78 0,8750 ORO SPOT XAU= 1.531,69/2,51 1.534,65/5,65