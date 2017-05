Forex, yen in rialzo, ridotto carry trade, timori debito greco

La scure di S&P's ieri sull'outlook degli Stati Uniti, che ha portato a negativo da stabile in relazione alle difficoltà politiche emerse circa la riduzione del deficit, ha creato pressioni sulle borse asiatiche, mentre l'euro, sotto pressione per via dei timori per il debito greco, ha limitato il calo per le ripercussioni dell'azione dell'agenzia di rating sul biglietto verde.