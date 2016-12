Forex, taglio S&P su Usa riduce guadagni del dollaro su euro

NEW YORK, 18 aprile (Reuters) - L'euro è in calo per il secondo giorno consecutivo, zavorrato dai timori per una possibile ristrutturazione del debito greco e per il risultato elettorale finlandese, che secondo gli analisti potrebbe mettere a rischio l'accordo per il salvataggio al Portogallo.

Il dollaro ha però ridotto parte dei guadagni sulla moneta unica e toccato i minimi di seduta dopo che S&P ha rivisto l'outlook degli Stati Uniti a negativo da stabile, pur confermando il rating.

Intorno alle 15,10 l'euro è in calo dello 0,59% a 1,4343 dollari, dopo aver toccato un minimo a 1,4260.

Le voci di una possibile rinegoziazione del debito greco, rilanciate questa mattina da un quotidiano greco, sono state alimentate ulteriormente da quanto detto da alcune fonti governative tedesche, ovvero che Atene non possa superare l'estate senza una ristrutturazione.

Sulla moneta unica pesa anche il balzo dei consensi registrato alle elezioni finlandesi dal partito euro-scettico Veri Finlandesi (True Finns), che si oppone al salvataggio del Portogallo.

Continua invece a macinare guadagni lo yen, in forte rialzo sia rispetto all'euro che al dollaro.

L'oro ha toccato un nuovo record sulla notizia del taglio dell'outlook degli Usa, a 1.496 dollari.

ORE 15,10 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4343/45 1,4417 DOLLARO/YEN JPY= 82,59/61 83,17

EURO/YEN EURJPY= 118,40/43 119,91

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8797/99 0,8832

ORO SPOT XAU= 1.495,04/5,81 1.483,75/84,55