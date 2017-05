Forex, euro debole su dollaro in apertura con Portogallo, Spagna

LONDRA, 24 marzo (Reuters) - Euro sulla difensiva nelle prime battute sulla piazza londinese, in calo fino a 1,4049 dollari dopo le dimissioni del premier portoghese in risposta al parlamento che non ha approvato le nuove misure sui conti.

A deprimere la valuta unica anche la bocciatura del rating di molte banche spagnole da parte di Moody's.

La correzione dell'euro/dollaro non dovrebbe però spingersi oltre grazie ad acquisti sui minimi e soprattutto in vista del verdetto sui tassi europei in agenda per i primi di aprile, che dovrebbe varare il primo aumento del costo del denaro degli ultimi tre anni.

Si apre a Bruxelles il consiglio europeo in un clima di scarso ottimismo. Secondo la bozza del comunicato finale, i capi di Stato e di governo non dovrebbero trovare tra oggi e domani alcun accordo sull'effettivo innalzamento della capacità di prestito del fondo di stabilità per i paesi euro.

La Germania ha infatti anticipato ieri che in sede europea cercherà di modificare il sistema di contribuizione all'Esm su cui hanno raggiunto un'intesa i ministri finanziari Ue soltanto lunedì scorso.