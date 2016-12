Forex, euro in calo su riaffiorare timori debito periferico

LONDRA, 9 marzo (Reuters) - Euro in calo nei confronti del dollaro, ben sotto i massimi di quattro mesi toccati lunedì in un mercato che torna a guardare ai problemi del debito della zona euro relegando in secondo piano le aspettative di un rialzo dei tassi di interesse.

Secondo i trader ordini tra 1,3830 e 1,3850 dollari probabilmente limiteranno la flessione ma le pressioni sulla moneta unica restano a causa di vendite da parte di investitori sovrani e fondi, anche per i timori che una serie di summit Ue non riesca a risolvere i guai fiscali della zona.

Il supporto di breve termine è visto sui massimi di inizio febbraio a 1,3862 dollari, ma una decisa rottura di questo livello indirizzerebbe verso i minimi della scorsa settimana intorno a 1,3810.

Lunedì l'euro ha toccato un massimo di quattro mesi a 1,4036 dollari.

I timori su disaccordi tra i leader della zona euro su come risolvere la crisi del debito nella periferia dell'area e le preoccupazioni che i paesi della regione più indebitati possano essere penalizzati da un aumento dei tassi della Bce incoraggiano inoltre gli investitori a ridimensionare le posizione lunghe sull'euro.

ORE 10,30 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3881/83 1,3906

DOLLARO/YEN JPY= 82,84/87 82,64

EURO/YEN EURJPY= 115,01/03 114,91

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8572/75 0,8600

ORO SPOT XAU= 1.429,09/9,86 1.428,19/9,20