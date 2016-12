Forex, euro difende guadagni in attesa dati lavoro Usa

LONDRA, 4 marzo (Reuters) - L'euro si mantiene vicino ai massimi di quattro mesi contro il dollaro sulle aspettative di un aumento dei tassi della zona euro il mese prossimo, con gli investitori in attesa di vedere se un previsto miglioramento dei dati sul mercato del lavoro Usa spingerà il biglietto verde.

Dopo essere balzato ieri fino a 1,3976 dollari - sulla scia delle dichiarazioni del persidente della Banca ecntrale europea Jean-Claude Trichet che ha detto che un rialzo dei tassi ad aprile è una posibilità nella lotta contro i rischi di inflazione - la moneta unica oggi tira il fiato. Secondo gli analisti tuttavia nel breve termine si profilano nuovi guadagni in quanto l'annuncio della Bce, che ha rafforzato le attese che la banca centrale europea alzerà i tassi ben prima della Federal Reserve, ha allargato il differenziale tra i rendimenti dei titoli governativi della zona euro e quelli Usa.

Alcuni sottolineano che il mercato cercherà indicazioni nei rendimenti Usa per determinare il movimento del dollaro sulla scia dei dati sul mercato del lavoro in agenda alle 14,30 italiane. Un sondaggio Reuters prevede un aumento di 185.000 posti di lavoro il mese scorso dopo l'incremento di 36.000 a gennaio.

"Dovremmo vedere un dato sugli occupati migliore, ma se i rendimenti Usa non salgono non aiuterà il dollaro", commenta Marcus Hettinger di Credit Suisse. "I differenziali dei tassi di interesse giocano a favore dell'euro, quindi potremmo vedere una violazione di 1,40 in qualsiasi momento".

ORE 10,50 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3962/64 1,3965

DOLLARO/YEN JPY= 82,48/52 82,41

EURO/YEN EURJPY= 115,20/23 115,08

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8595/97 0,8578

ORO SPOT XAU= 1.419,75/0,25 1.415,59/6,70