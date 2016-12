Forex,euro tiene a massimi da dieci giorni su parole Bini Smaghi

SIDNEY/TOKYO, 21 febbraio (Reuters) - Euro in tenuta sui massimi da dieci giorni nei confronti del dollaro, grazie alle parole del consigliere Bce Lorenzo Bini Smaghi che tra venerdì e stamattina è tornato ad alimentare l'attesa per un rialzo dei tassi da parte della Bce, in anticipo rispetto ad un'eventuale mossa analoga della Fed.