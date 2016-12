Forex, dollaro estende guadagni su euro e yen dopo sussidi

NEW YORK, 10 febbraio (Reuters) - Il dollaro estende i guadagni nei confronti di euro e yen dopo i dati che hanno mostrato un calo superiore alle attese delle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, che si sono attestate sui minimi di due anni e mezzo.

Nell'ultima settimana le richieste iniziali di sussidi sono scese a 383.000 contro le attese di una lettura a 410.000.

Già in mattinata comunque la moneta unica scontava i dubbi relativi alla mancanza di misure politiche concrete per far fronte alla crisi del debito della zona euro.

A indebolire l'euro anche il balzo su massimi record del rendimento dei titoli decennali del Portogallo, visto a rischio di diventare il prossimo paese della zona euro ad avere bisogno di un salvataggio, che ha allargato lo spread nei confronti della controparte tedesca.

La divisa europea è scesa sotto quota 1,36 dollari portandosi su un minimo intraday di 1,3583, con un calo di oltre un punto percentuale.

La sterlina intanto ha toccato un minimo intraday contro il biglietto verde dopo la decisione della Bank of England di tenere i tassi di interesse fermi allo 0,5%. La mossa era ampiamente attesa ma i mercati avevano prezzato un piccola possibilità di un rialzo dei tassi.

ORE 15,00 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3593/99 1,3727

DOLLARO/YEN JPY= 83,12/15 82,35

EURO/YEN EURJPY= 113,01/04 113,06

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8485/87 0,8527

ORO SPOT XAU= 1.353,60/4,90 1.362,89/63,90