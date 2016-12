Forex, euro lieve calo sotto massimi da due mesi, guarda Irlanda

NEW YORK, 24 gennaio (Reuters) - L'euro scivola dai massimi da due mesi segnati contro dollaro negli scambi in Asia, in un mercato convinto che la divisa unica sia salita troppo e troppo rapidamente e dove pesa la situazione politica in Irlanda.

Un intervento del presidente della Banca centrale europea, Jean-Claude Trichet, piuttosto duro contro l'inflazione, ha aiutato l'euro a salire fino a 1,3648, massimo da novembre. Ma la spinta positiva si è esaurita rapidamente con gli investitori che hanno cominciato a focalizzarsi sull'Irlanda.

In Irlanda il primo ministro, Brian Cowan, si è dimesso da leader del partito Fianna Fail, portando il Paese, che ha chiesto aiuti a Ue e Fondo monetario internazionale, in una situazione di incertezza dal punto di vista politico.

"Il rischio al ribasso è maggiore di quello al rialzo", dice Mark McCormick, strategist di Brown Brothers Harriman a New York. "Parte del rialzo è stato troppo rapido e assume nei prezzi un aumento dei tassi (nell'area euro) troppo rapido".

ORE 15,15 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3596/99 1,3615

DOLLARO/YEN JPY= 82,84/86 82,58

EURO/YEN EURJPY= 112,63/65 112,45

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8527/33 0,8509

ORO SPOT XAU= 1.344,59/45,36 1.342,25/95