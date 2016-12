Forex, euro resta oltre 1,35 in Usa, mancano spunti operativi

NEW YORK, 21 gennaio (Reuters) - Negli scambi d'apertura sulla piazza Usa la valuta unica europea si mantiene oltre 1,35 dollari, in rialzo di circa mezzo punto percentuale e non lontano dai massimi di seduta.

Spinto dalla lettura migliore delle attese dell'indice Ifo sulla fiducia degli investitori tedeschi, il cross potrebbe spingersi ulteriormente verso l'alto, una volta superata la soglia 1,3550.

Scarsi gli spunti direzionali. In considerazione dell'assenza di dati macro il movimento del mercato dei cambi potrebbe trarre ispirazione da borse e prezzi delle materie prime.

ORE 14,40 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3520/24 1,3472

DOLLARO/YEN JPY= 82,69/73 82,98

EURO/YEN EURJPY= 111,86/89 111,79

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8472/74 0,8468

ORO SPOT XAU= 1.342,50/43,40 1.345,40/46,10