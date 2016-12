Forex, euro torna in area 1,30 dollari in chiusura Asia

TOKYO, 12 gennaio (Reuters) - In chiusura di seduta sulla piazza asiatica il cross dell'euro/dollaro si riporta in area 1,30 in attesa degli appuntamenti chiave con la nuova offerta di governativi.

Il consigliere della banca centrale cinese spiega che la crisi del debito europeo non muterà la strategia di lungo termine di Pechino sulla valuta unica, di cui nessuno auspica la "scomparsa".

Nell'immediato, lo spazio di recupero appare assai limitato e il destino del cross resta legato a doppio filo al risultato delle prossime aste di carta periferica e non.

Particolare attenzione all'odierno collocamento portoghese dopo il lungo rincorrersi di voci stampa e di mercato, seguite da smentite, circa pressioni da parte di Parigi ma soprattutto Berlino perché Lisbona inoltri richiesta di sostegno finanziario Ue e Fmi.

"Se il Portogallo dovesse pagare un tasso superiore al 7% sarebbe inevitabile una richiesta di aiuto" commenta un operatore giapponese.

Lisbona punta a collocare questa mattina tra 750 milioni e 1,25 miliardi di euro sulle scadenze 2014 e 2020.

Poco dopo le 8 un euro vale 1,2987/91 dollari EUR=, poco mosso rispetto a 1,2970 della precedente chiusura Usa.

Dollaro/yen JPY= a 83,06/08 da 83,21 ed euro/yen EURJPY= a 107,87/92 da da 107,95.