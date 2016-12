Dollaro sostenuto in Asia, soffre dollaro australiano

"Il movimento delle ultime due settimane era in qualche modo esagerato, è avvenuto in condizioni di liquidità esile. Ora che la liquidità sta tornando sul mercato, i mercati stanno rivalutando parte del movimento", commenta Sue Trinh, strategist di Rbs Capital Markets.

"Per questo assistiamo al dollaro che recupera un po' delle perdite. E lo stesso vale per i prezzi delle materie prime, sono saliti tanto durante le vacanze, e un po' di consolidamento non deve sorprendere".