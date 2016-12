Forex, euro si stabilizza su dollaro dopo rally, mercato sottile

Da segnalare inoltre il franco svizzero molto vicino ai massimi sia sull'euro sia sul dollaro, visto in questo momento come valuta rifugio contro i diversi elementi di incertezza che dominano il mercato.

"Probabilmente la forza del dollaro prevarrà ma per adesso, con un mercato così sottile, evito di andare troppo lungo" spiega un trader da Sidney. "Molte posizioni sono state chiuse ieri sera, dunque non mi aspetto troppa azione oggi, per ora non c'è molto nel libro ordini".