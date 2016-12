Forex, euro poco mosso su dollaro, volumi sottili su mercato

TOKYO, 27 dicembre (Reuters) - Movimenti limitati sul mercato valutario in un contesto di attività decisamente festivo. E la chiusura odierna della piazza londinese dovrebbe confermare la situazione di scambi sottili anche in Europa.

Gli operatori fanno i conti col rialzo dei tassi in Cina, annunciato il giorno di Natale. Per quanto un nuova stretta monetaria fosse attesa, i tempi dell'intervento hanno colto di sorpresa molti, convinti che Pechino avrebbe aspettato l'inizio dell'anno nuovo per ritoccare il costo del denaro.