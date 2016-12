Euro rimbalza in Asia, sfiora 1,32 dlr (+0,5%), scambi sottili

TOKYO, 21 dicembre (Reuters) - L'euro recupera negli scambi asiatici favorito dalle ricoperture dopo un minimo da due settimane e mezzo ben sotto 1,31 dollari ieri. I commenti cinesi sul sostegno offerto da Pechino all'Unione europea hanno offerto il pretesto per le ricoperture che spingono l'euro a guadagnare mezzo punto percentuale a un soffio da 1,32 dollari EUR=. Sul mercato si registra un moderato ritorno di appetito per il rischio con il dollaro australiano in rialzo dello 0,4% a 0,9971/76 dollari sui rialzi dei mercati azionari regionali.