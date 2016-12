Forex, dollaro frena su euro, poco mossu su yen in chiusura Asia

TOKYO, 17 dicembre (Reuters) - Negli ultimi scambi sulla piazza asiatica il biglietto verde cede terreno contro euro e si muove in lieve ribasso contro yen, portandosi al di sotto della soglia di 84.

I dati macro pubblicati ieri dagli Usa - relativi alle nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione e all'attività industriale del Midwest - hanno sorpreso in positivo i mercati senza però dare al dollaro forza sufficiente per una nuova puntata rialzista. Particolarmente sottile il volume degli scambi in vista ormai di fine anno.