Forex, dlr consolida senza slancio, euro debole in chiusura Asia

Il volume degli scambi è quello tipicamente sottile delle ultime sedute dell'anno, avvertono gli operatori, che tende a incrementare la volatilità anche in mancanza di concreti spunti direzionali.

Tra le principali ispirazioni per le oscillazioni del dollaro resta intanto il rendimento dei Treasuries.

"Per il cross del dollaro/yen in superamento della soglia tecnica di 84,41 dovrebbe costituire un segnale rialzista, dipende però da come si muoveranno i rendimenti" spiega lo stretegist Barclays Masafumi Yamamoto.