Forex, euro riprende fiato ma appare ancora incerto

TOKYO, 10 dicembre (Reuters) - L'euro ha trovato un po' di tregua sulle piazze asiatiche, ma appare ancora vulnerabile per via dei problemi dei conti della zona euro e per i dubbi sulla possibilità che i tassi dei Treasuries Usa abbiano già toccato il loro acme.

"Credo che la tendenza per il dollaro sia di rialzo, in generale. Il mercato dei Treasuries Usa sembra essersi tranquillizzato per il momento. Ma se avremo forti dati Usa sulle vendite al dettaglio e così via, i rendimenti potrebbero facilmente risalire" ha detto un trader in Giappone.