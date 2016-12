Forex, dollaro sale in scia fiammata rendimenti Treasuries Usa

LONDRA, 8 dicembre (Reuters) - Il dollaro estende i guadagni sulla scia di un'impennata dei rendimenti dei Treasuries Usa, con le attese di crescita economica statunitense alimentate dalla proposta di estensione dei tagli alle tasse.

Il balzo dei rendimenti è diffusamente percepito come un sostegno al dollaro nel breve termine, nonostante l'avverso impatto fiscale del piano del governo Usa.

"Al momento il mercato sta prendendo la salita dei rendimenti Usa come un fattore positivo per il dollaro piuttosto che come una storia legata all'offerta", commenta Adam Cole di RBC Capital Markets.

L'indice del dollaro =USD.DXY, che misura la performance del biglietto verde contro un paniere di principali valute, sale di circa mezzo punto percentuale.

ORE 9,55 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3219/22 1,3259

DOLLARO/YEN JPY= 83,86/90 83,45

EURO/YEN EURJPY= 110,88/93 110,66

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8404/08 0,8412

ORO SPOT XAU= 1.395,84/6,61 1.400,86/1,63