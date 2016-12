Forex, euro in ripresa au attese aiuti per banche Irlanda

LONDRA, 19 novembre (Reuters) - L'euro è in leggero rialzo, in recupero rispetto alle sedute precedenti, sulle attese per un accordo a breve sull'Irlanda per finanziamenti da decine di miliardi di euro dai partner europei e dal Fondo monetario internazionale.

Dublino ha detto che i colloqui continueranno la settimana prossima e il ministro delle Finanze Brian Lenihan ha detto al parlamento che non si è ancora al punto di chiedere un prestito.

"C'è una certa calma in vista di una soluzione a breve per le banche irlandesi, che ha riportato un po' di propensione al rischio e un allentamento della pressione sull'euro, che potrebbe salire fino a 1,4 dollari", dice Lee Hardman, economista di Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

ORE 10,10 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3711/16 1,3644

DOLLARO/YEN JPY= 83,20/22 83,50

EURO/YEN EURJPY= 114,11/16 113,90

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8520/22 0,9955

ORO SPOT XAU= 1.361,60/2,10 1.352,65/3,45