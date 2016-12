Forex, dollaro rimbalza dopo occupati non agricoli sopra attese

NEW YORK, 5 novembre (Reuters) - Il dollaro rimbalza dopo l'apertura della piazza americana alla diffusione del dato degli occupati non agricoli di ottobre saliti ben oltre le attese.

Durante il mese appena trascorso, dicono i dati del dipartimento del Lavoro Usa, al di fuori del comparto agricolo sono stati creati 151.000 nuovi posti, primo incremento da maggio e ben oltre le attese di 60.000 unità.

Alcuni investitori, tuttavia, sono scettici sulla capacità di questi dati di invertire le sorti del dollaro.

"Non voglio arrivare a conclusioni più che affrettate perchè ritengo che tutto dipenda da quando siano sostenibili questi guadagni", ha detto Fabian Eliasson, vice presidente per le vendite di valute presso Mizuho Corporate Bank a New York.

"Voglio vedere questi genere di dati per diversi mesi ... ma il dollaro si sta rafforzando bene e potremmo assistere a una qualche inversione del dollaro dopo le ultime vendite prima del fine settimana", ha aggiunto.

Il dollaro .DXY rispetto a un paniere di valute sale dello 0,6% a quota 76,337. In recupero anche sulla moneta unica EUR= che scivola dello 0,88% a 1,4092/93 dal massimo di seduta di 1,4247.

ORE 15,45 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4092/93 1,4214

DOLLARO/YEN JPY= 81,11/12 80,73

EURO/YEN EURJPY= 114,28/32 114,77

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8672/77 0,8735

ORO SPOT XAU= 1.394,55/5,55 1.392,25/3,25