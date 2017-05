Forex, euro-dlr stabile su 1,40 in attesa annuncio Fed su QE

TOKYO, 3 novembre (Reuters) - L'euro non riesce a spingersi molto oltre quota 1,40 sul dollaro, ma il biglietto verde rimane sulla difensiva in attesa della conclusione, questa sera, del meeting Fed che dovrebbe varare quasi certamente nuove misure di stimolo monetario negli Usa.

"La Fed è consapevole delle aspettative e quindi ha un'ampia possibilità di controllo sul grado di sorpresa che il suo comunicato andrà a generare" si legge in un report di Citigroup. "Questo aumenta la probabilità che la Fed non accenda la miccia della volatilità che molti si aspettano".

Dopo la salita dell'euro sopra quota 1,40, nelle ultime ore il dollaro ha dato segnali di stabilizzazione, in virtù anche - sottolineano alcuni - dell'esito delle elezioni di mid-term negli Usa. La vittoria repubblicana, con la conquista della maggioranza alla Camera, viene interpretata come potenzialmente favorevole al biglietto verde, in chiave di una maggiore austerità fiscale e di un ruolo più limitato del governo in campo regolatorio.