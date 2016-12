Forex, dollaro in rialzo su euro, yen, occhi piano acquisto bond

TOKYO, 27 ottobre (Reuters) - Il dollaro sul finire della seduta asiatica è in rialzo contro lo yen e l'euro dopo che il Wall Street Journal ha scritto oggi che la Fed la prossima settimana probabilmente renderà noto un programma di acquisti di bond del valore di alcune centinaia di dollari su diversi mesi.

"Il mercato aveva in mente una cifra di 1.000 miliardi o anche più e c'è stato un momento che ciò ha portato il dollaro a indebolirsi" dice uno strategist forex a Barclays. "Ora la cifra sembra molto più piccola" aggiunge facendo riferimento al fatto che alcuni operatori potrebbero essere spinti a coprire le loro posizioni corte sul dollaro.

Intorno alle 8,10 italiane il dollaro/yen JPY= a 81,72/76 in rialzo dello 0,42% dalla chiusura Usa di ieri, euro/dollaro EUR= a 1,3805/07 in calo delo 0,38%, mentre la moneta unica europea contro yen EURJPY= è a 112,89/93 in rialzo dello 0,09%.