Forex, dollaro incerto in Asia, occhi a meeting G20

L'euro, che ha corretto al ribasso in modo consistente questa settimana, dopo un rally durato un mese, si è preso una pausa dopo un rimbalzo ieri che non è riuscito a superare la resistenza di 1,4050 dollari, mentre si notano segni di deterioramento sui grafici dell'euro/yen.

L'indice del dollaro .DXY, che ha mostrato un piccolo rimbalzo da un minimo di 10 mesi, ha bisogno rompere con convinzione la resistenza a 77,60-65 per muoversi ulteriormente al rialzo, mentree stamane è a 77,24 (-0,23).

Per ora comunque il mercato sta guardando la riunione del G20 dei ministri delle finanze e dei banchieri centrali in Sud Corea. Una fonte ha detto che è improbabile che si raggiunga un accordo per respingere svalutazioni monetarie e mettere un freno agli bilanci commerciali dopo che le proposte degli Stati Uniti hanno incontrato una dura opposizione [ID: nTOE69K01G].