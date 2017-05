Forex, euro a minimo 1 settimana su dlr, attesa verbali Fomc

LONDRA, 12 ottobre (Reuters) - L'euro scende ai minimi di una settimana nei confronti del dollaro, che si mantiene in rialzo anche nei confronti delle altre valute.

Sul mercato vengono meno le posizioni short speculative sul dollaro, responsabili dei recenti cali della moneta Usa, in attesa della pubblicazione dei verbali dell'ultimo Federal open market committee questa sera. Dopo le forti vendite speculative sull'attesa che la Fed Usa mantenga un orientamento espansivo e introduca nuove misure di allentamento monetario quantitativo, in questa fase sembra prevalere la cautela nell'eventualità che dai verbali possa emergere un atteggiamento meno accomodante di quanto atteso.

"Il mercato si muove per correggere le attese di un allentamneto quantitativo da parte delle Fed", dice Lee Hardman, economista sulle valute a Bank of Tokyo-Mitsubishi, aggiungendo che anche altri asset ad alto rendimento, come l'azionario e le commodity stanno arretrando.

"I verbali della Fed saranno cruciali in quanto da questi potremo conoscere le dimensioni del potenziale acquisto di asset", aggiunge.

L'euro ha toccato i minimi di una settimana dopo la recente corsa che ha portato la moneta unica ai massimi di otto mesi la scorsa settimane.

Il dollaro sale dello 0,5% circa contro un paniere di valute .DXY a 77,842 rimbalzando dai minimi di nove mesi di 76,906 raggiunti la scorsa settimana.

ORE 11,15 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3795/98 1,3871

DOLLARO/YEN JPY= 82,04/08 82,09

EURO/YEN EURJPY= 113,17/22 113,89

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8724/28 0,8736

ORO SPOT XAU= 1.342,95/3,45 1352,95/3,95