Forex, dollaro in lieve rialzo in attesa dati Usa e G7, Fmi

LONDRA, 8 ottobre (Reuters) - Il dollaro è in lieve rialzo, dopo il calo registrato nei giorni scorsi, in attesa dei dati sugli occupati non agricoli negli Stati Uniti e degli incontri di G7 e Fmi.

Le aspettative degli investitori per nuove misure di politica monetaria espansiva della Fed aveva messo sotto pressione il dollaro e spinto l'euro in rialzo del 7,5% lo scorso mese, ai massimi livelli da gennaio.

Gli operatori oggi sono più cauti, temendo un miglioramento a sorpresa dei dati sull'occupazione Usa, che porterebbe a rivedere le attese di una politica monetaria più accomodante, sostenendo il dollaro.

"Il mercato è posizionato per dati sul mercato del lavoro deboli e maggiore quantitative easing" spiega Lee Hardman, economista valutario di Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

"Dovremmo avere un numero (la crescita degli occupati) sopra 100.000 o 150.000 per registrare una differenza significativa" aggiunge Hardman.

Il consensus vede invariato il numero degli occupati non agricoli a settembre, con il tasso di disoccupazione in salita al 9,7% dal 9,6% di agosto.

I mercati, inoltre, temono che gli incontri di G7 e Fmi riescano a dare vita a iniziative coordiante sul mercato valutario, per evitare svalutazioni competitive a livello globale.

Queste preoccupazioni hanno aiutato l'euro ha scendere dai massimi di otto mesi, a 1,4030 dollari, toccato ieri. Intorno alle 11 l'euro cede lo 0,1% sul biglietto verde, mentre quest'ultimo è in rialzo dello 0,12% rispetto al paniere delle principali valute. Lo yen è stabile rispetto al dollaro.

ORE 11,00 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3906/09 1,3918

DOLLARO/YEN JPY= 82,35/39 82,30

EURO/YEN EURJPY= 114,49/53 114,56

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8770/75 0,8767

ORO SPOT XAU= 1.332,45/3,30 1.332,65/3,65