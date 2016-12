Dollaro avanza su yen prima di Banca Giappone poi erode vantaggi

TOKYO, 4 ottobre (Reuters) - Il dollaro perde lo slancio su yen sul finire della seduta asiatica, dopo un rally in seduta dettato dalle ricoperture di posizioni corte nel primo di due giorni di riunione di Banca del Giappone. Pochi attendono sorprese dal verdetto che giungerà domani dalla banca centrale giapponese e che dovrebbe ampliare ulteriormente la disponibilità di fondi a buon mercato, uno strumento inaugurato in dicembre e già potenziato in marzo e agosto.