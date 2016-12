Forex, euro/dollaro in lieve rialzo, attesa per dati lavoro Usa

NEW YORK, 2 settembre (Reuters) - L'euro sale moderatamente grazie al buon esito delle aste di bond in Spagna e Francia e alla stabilità dei mercati azionari globali, ma gli investitori restano cauti in attesa del dato chiave di domani sul mercato del lavoro Usa.

Intanto la Banca centrale europea ha lasciato invariati all'1% i tassi di interesse, come nelle attese, e ha esteso la rete di sicurezza in tema di liquidità tra timori sulla vulnerabilità delle banche. La decisione e i successivi commenti del presidente Bce Jean-Claude Trichet hanno avuto impatto limitato sulla moneta unica.

Negli Stati Uniti i dati sulle richieste di sussidi settimanali hanno evidenziato una flessione, ma sono rimasti comunque troppo alti per segnalare una svolta nelle sorti del travagliato mercato del lavoro.

Il focus è quindi sulle statistiche mensili del dipartimento del Lavoro in agenda domani, con gli analisti che si aspettano un calo degli occupati Usa ad agosto per il terzo mese consecutivo.

I mercati valutari non stanno facendo molto attenzione "a niente che non sia il dato sull'occupazione di domani", commenta Greg Salvaggio di Tempus Consulting a Washington.

ORE 16,10 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2807/09 1,2799

DOLLARO/YEN JPY= 84,37/38 84,44

EURO/YEN EURJPY= 108,03/08 108,08

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8341/42 0,8282

ORO SPOT XAU= 1.249,10/9,60 1.243,50/5,50